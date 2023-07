Salina Doc Fest: si inizia con una preview a Roma e la partecipazione di Nicolas Philibert

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si tiene dal 14 al 17 settembre 2023 la diciassettesima edizione del Salina Doc Fest – Donna Oltre Confini, fondato e diretto da Giovanna Taviani. Il festival del documentario narrativo che si tiene nella perla delle Isole Eolie, dedicato alla donna e alle donne, si svolge con proiezioni, incontri, spettacoli dal vivo, degustazioni di vini locali.

Il festival avrà una preview a Roma il prossimo 4 agosto, con la conferenza stampa alle ore 11:30 alla Sala Santa Rita da Cascia in Campitelli in cui saranno svelati il programma completo e tutti gli ospiti, alla presenza del documentarista francese Nicolas Philibert (Nel paese dei sordi; Essere e avere). Alle ore 21:00 Philibert presenterà quindi al pubblico il suo ultimo film On the Adamant all'Arena Nuovo Sacher di Largo Ascianghi. Durante la serata l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, consegnerà a Philibert la Medaglia di Roma. Il film, vincitore dell'Orso d'Oro alla Berlinale 2023 racconta il grande lavoro di un centro per malattie mentali per adulti che galleggia sulla Senna a Parigi. Classe 1951, il regista, fotografo, montatore Nicolas Philibert inizia la carriera nel cinema nel 1973 come assistente alla regia e scenografo per Alain Tanner, Claude Goretta e altri. Nel 1978 realizza con Gérard Mortillat il lungo documentario La voix de son maitre. Nel 1989 gira La ville Louvre, mentre Nel paese dei sordi (1992) impone il regista come uno dei più originali del nuovo cinema francese. Successivamente ha diretto Un animal, des animaux (1994), Le moindre des choses (1996), Qui sait? (1998). Nel 2002 ha presentato Essere e avere, fenomeno di incassi in Francia. In seguito dirige i documentari La maison de la radio (2013), In ogni istante (2018), sulla professione infermieristica, e Sur l'Adamant (2023), premiato con l'Orso d'Oro alla Berlinale.

Il festival presenterà un Omaggio ad Agnès Varda, regista, sceneggiatrice e fotografa belga, esponente di spicco della Nouvelle Vague. Nell'ambito del Focus Donne e Iran, spicca la presenza della cineasta Firuozeh Khosrovani, che sarà premiata con il Premio Irritec. “Onorata di consegnare a Firouzeh Khosrovani il Premio Irritec - afferma Giulia Giuffré, Board Member & Sustainability Ambassador del Gruppo industriale - che con arte, coraggio e determinazione, attraverso il documentario narrativo ha dato voce ad un'intera generazione. Perché la storia iraniana e le sue complessità sociali, tra cui le condizioni delle donne, sono lo specchio di una più ampia realtà”. - (PRIMAPRESS)