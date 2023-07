Roma: la stagione del ritorno al cinema con le arene di “Cinema Revokution2023”. Bellocchio fa il pieno con “Rapito”

(PRIMAPRESS) - ROMA - C'è voglia di cinema e le arene all'aperto in luoghi simbolo della Roma capitolina lo stanno dimostrando con numeri decisamente interessanti. Ieri l'arena di Montesacro ha dovuto consentire anche qualche posto in più per il tutto esaurito al film di Bellocchio "Rapito" tanto da far dire allo stesso regista che ha anticipato con un talk la proiezione: "È una soddisfazione per un lavoratore del cinema vedere una sala piena". Soddisfazione riversata su tutte le arene CINEVILLAGE di ANEC / AGIS LAZIO che ha acceso le notti a Piazza Vittorio e alla citata Monteverde scegliendo una programmazione con soli film italiani. "Cinema revolution 2023 che spettacolo l’estate”, dunque, partita con le migliori premesse per promuovere un significativo ritorno al cinema voluto dal Ministero della Cultura. Il nostro obiettivo da sempre – dichiara Leandro Pesci, presidente di ANEC Lazio - è di far vivere al pubblico l’esperienza immersiva della sala cinematografica e, in particolare negli ultimi anni, dominati dall’era delle piattaforme tecnologiche, farlo riaffezionare all’emozione del maxi-schermo. Ci auguriamo che le due arene che ci faranno compagnia lungo tutta l’estate romana, possano riportare tale interesse anche grazie ad un’accurata programmazione, confermando la più che buona affluenza della scorsa edizione. Le iniziative che vengono presentate oggi sono due pezzi importanti della nostra Estate Romana – dichiara l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor – sono infatti due delle 24 arene cinematografiche che, grazie anche al nostro sostegno, punteggeranno in questa estate la nostra città. La Settima Arte è infatti l’elemento caratterizzante dell’edizione 2023, una scelta che, come Roma Capitale, abbiamo fatto per sostenere un settore, quellodelle sale cinematografiche, che ha molto sofferto per la pandemia da Covid-19 e che vogliamo aiutare stimolando le persone a ritornare a una rinnovata fruizione collettiva del prodotto cinematografico, che possa riportare in autunno ancora più persone nei nostri cinema. La cultura oltre ad avere una funzione sociale fondamentale - afferma Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma - rappresenta un potente volano di sviluppo economico, un elemento essenziale di marketing territoriale e un fattore attrattivo cruciale nei confronti di un turismo di qualità. Sosteniamo con convinzione questa iniziativa perché al fianco dei produttori. - (PRIMAPRESS)