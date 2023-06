Nastri d’Argento: l’en plein di Marco Bellocchio con ‘Rapito’ fra regia, miglior attrice e film

(PRIMAPRESS) - ROMA - Assegnati i Nastri d'Argento e Marco Bellocchio fa l'enplain. Dopo il successo di Esterno notte tra le Grandi Serie ai Nastri d'Argento 2023, Marco Bellocchio trionfa ancora una volta con Rapito. Miglior film e miglior regia, ma Rapito vince anche per la miglior attrice protagonista Barbara Ronchi,la sceneggiatura ancora di Bellocchio e Susanna Nicchiarelli in collaborazione con Edoardo Albinati e Daniela Ceselli,l'attore non protagonista Paolo Pierobon e il montaggio di Calvelli e Mariotti. Il film vince anche per la produzione Ibc Movie,Kavac film e rai Cinema. - (PRIMAPRESS)