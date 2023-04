Claudio Baglioni: arriva nelle sale italiane il 15, 16, 17 maggio "TUTTI SU! Buon compleanno Claudio"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Arriva nelle sale italiane il 15, 16, 17 maggio "TUTTI SU! Buon compleanno Claudio", prodotto da Friends & Partners insieme con Come srl, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma e distribuito da Medusa Film, il FILM EVENTO sul progetto musicale inedito di CLAUDIO BAGLIONI "Dodici Note - TUTTI SU!", 12 straordinari eventi che hanno avuto luogo dal 3 al 19 giugno 2022 alle Terme di Caracalla in Apertura della Stagione Lirica del Teatro dell'Opera di Roma. Per la prima volta in assoluto un’apertura così prestigiosa è stata affidata a un compositore e interprete di musica moderna per uno spettacolo fortemente innovativo, potente e interdisciplinare. “Dodici Note - TUTTI SU!” ha visto Baglioni accompagnato da 123 tra musicisti, coristi e performer classici e moderni, con la direzione artistica e la regia teatrale di Giuliano Peparini. In scena anche l’Orchestra Italiana del Cinema, fondata negli storici studi di registrazione “Forum Studios” e diretta da Danilo Minotti, autore degli arrangiamenti insieme a Paolo Gianolio, e il Coro Giuseppe Verdi con il Direttore Artistico Marco Tartaglia e il Maestro del Coro Anna Elena Masini. - (PRIMAPRESS)