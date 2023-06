Cinema: "Sotto le stelle dell'Austria" al Forum della Cultura di Roma fino al 5 luglio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fino al 5 luglio prossimo, il Forum Austriaco di Cultura a Roma, ospiterà nei suoi giardini il cinema all’aperto del ciclo di proiezioni “Sotto le stelle dell’Austria”. Le proiezioni saranno precedute da un cortometraggio che ha partecipato al festival austriaco “Ticky Women/Tricky Realities. Tra i titoli in programmazione “Breaking the Ice” e “Vera” in lingua originale e sottotitoli in italiano. Le prenotazioni per l’ingresso su austriacult.roma.it - (PRIMAPRESS)