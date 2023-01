Riammissioni migranti asiatici: il tour nelle sale italiane del docu-film “Trieste è bella di notte”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Partito il tour, nelle sale cinematografiche italiane, del film documentario "Trieste è bella di notte" per la regia disulle “riammissioni” informali dei migranti asiatici della “nella prima settimana di tour nelle sale cinematografiche italiane. Oltre 3000 persone hanno visto il film nei primi 5 giorni di programmazione. Ad oggiche hanno chiesto di ospitare il tour del film in tutta Italia: Torino, Genova, Roma, Brindisi, Trento, Bassano del Grappa, per citarne alcune. Alla luce di questi risultati, diverse sale hanno deciso di mantenere la programmazione di. Tutte le date in aggiornamento del tour sono reperibili su www.zalab.org

, nella Nuova Aula dei Gruppi alla Camera dei Deputati, invitato dagli onorevoli Riccardo Magi e Matteo Orfini, che hanno esteso un invito ufficiale anche al ministro degli Interni Matteo Piantedosi dopo la sua recente dichiarazione sulla legittimità delle “riammissioni informali”, sanzionate invece come illegittime da una sentenza del Tribunale di Roma, come racconta il film. Il Ministro ancora non ha risposto. Ha invece garantito la sua presenza la giudice Silvia Albano, autrice della sentenza sopra menzionata - (PRIMAPRESS)