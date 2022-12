Cortisonanti 2022, premi a Fortunato Cerlino, Marina Tagliaferri, Eitan Pitigliani e Almamegretta

(PRIMAPRESS) - Annunciati i vincitori della XIII edizione di, il festival internazionale del cortometraggio diretto da. Organizzato dall’associazione culturalecon il sostegno della(progetto co-finanziato dal Piano Cinema) e del, CortiSonanti 2022 ha presentatoselezionate dalla giuria tecnica presieduta datra le oltre, provenienti da. Nel corso della serata conclusiva condotta da, venerdì 16 dicembre alla Sala Compagna di, sono stati assegnati i vari premi relativi ai migliori cortometraggi dell’ultimo biennio., ospiti di questa edizione, sono andati i premi speciali assegnati dalla direzione del festival. “” disi aggiudica 3 premi: quello per il miglior corto italiano, il Best Prize 2022 e il premio per il miglior attore, assegnato a. Il premio come miglior cortometraggio internazionale, invece, va al britannico “” diche si aggiudica anche il premio per la miglior regia. Glitrionfano nella categoria musica con il videoclip "", scritto e diretto da. Tra i documentati vince “” di, mentre nella categoria animazione si aggiudica la vittoria “” diNella categoria sport vittoria ex aequo per “” die “” di. L’di Aversa, con "" di, vince La cittadella del corto, la vetrina dedicata agli istituti scolastici realizzata in collaborazione con l’. “” die “” disi aggiudicano rispettivamente le sezioni ECOrti e Social Short Web. Miglior attrice protagonista èper il cortometraggio di Angela Bevilacqua,”. Mentre i premi per la miglior fotografia e per la sceneggiatura vanno adper “” e adper "". Menzione speciale per l'attriceper “” e per il videoclip “” di. Tutti i cortometraggi finalisti della XIII edizione di CortiSonanti sono disponibili per la visione on demand gratuita sulla piattaforma del festival: www.cortisonanti.it . - (PRIMAPRESS)