Cinema: Benedetto Habib eletto alla presidenza dell'Unione produttori Anica

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Unione Produttori di ANICA ha eletto Benedetto Habib alla presidenza. “Habib ha compiti estremamente importanti davanti a sé e sono fiducioso che con creatività e determinazione e soprattutto con gioco di squadra si riesca a proseguire l’ottimo lavoro svolto da Francesca Cima". E' stata la stessa Cima ha messo l'accento sulla indispenabilità dei gruppi di lavoro. "Dopo tanti anni - ha detto Cima - mi sembra giusto lasciare il testimone, senza per questo interrompere l’impegno e il sostegno all’ANICA, a Benedetto Habib a cui auguro buon lavoro”. L'intervento del neopresidente ha confermato l'importanza dei gruppi di lavoro su tematiche precise. Tra i temi da trattare i contributi al settore, importanti ma da stabilizzare, semplificare e, possibilmente, riarticolare facendo attenzione non solo al prodotto ma anche alle aziende. Altro tema la valorizzazione della filiera, in un periodo complicato per la sala, con la sicurezza però che il consumo dei film si è mantenuto alto nei nuovi modelli di sfruttamento. E ancora il rapporto con la politica, il rapporto con il servizio pubblico la tutela della produzione indipendente; l’internazionalizzazione - per affrontare le sfide di un mercato sempre più globale; la formazione, per accrescere le competenze dei professionisti dell’intero comparto audiovisivo nazionale. - (PRIMAPRESS)