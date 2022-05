Hi-Tech: Samsung Galaxy S22 e Hyundai GV60 insieme per una chiave digitale che rende smart l'esperienza di guida

(PRIMAPRESS) - MILANO - Samsung Electronics ha annunciato, in collaborazione con Hyundai Motor Group, che il veicolo elettrico GV60 Genesis sarà il primo a supportare le chiavi digitali a banda ultra-larga (UWB) disponibili sui dispositivi Galaxy. Ben sette tra più recenti smartphone Samsung Galaxy supporteranno una chiave digitale alimentata dalla tecnologia UWB, che permette allo smartphone di connettersi e comunicare direttamente con l’auto, per cui non sarà più necessario cercare le chiavi nella borsa o nelle tasche. Una volta registrata la chiave digitale, il GV60 è in grado di identificare i dispositivi Galaxy autorizzati e di sbloccare le portiere non appena si avvicinano. - (PRIMAPRESS)