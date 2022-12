Fusione nucleare: domani l'annuncio Usa di una reazione che potrebbe azzerare la crisi energetica

(PRIMAPRESS) - USA - Rivoluzione scientifica nella fusione nucleare. E'quanto domani dovrebbe annunciare il Dipartimento dell'Energia Usa. Ne dà notizia oggi il Financial Times. La fusione nucleare come soluzione alle crisi energetica e climatica è sta l'apertura di molti giornali online, a partire dal Washington Post, vicino alla Casa Bianca. Per la prima volta una reazione di fusione avrebbe prodotto più energia di quella usata per innescarla. La scoperta sarebbe stata fatta dagli scienziati del Federal Lawrence Livermore National Laboratory, in California. - (PRIMAPRESS)