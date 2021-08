Fisica: il premio internazionale Dirac assegnato ad Alessandra Buonanno. La prima volta di una ricercatrice italiana

(PRIMAPRESS) - TRIESTE - Per la prima volta la medaglia Dirac, uno dei principali premi scientifici internazionali, viene assegnata a una ricercatrice italiana, Alessandra Buonanno, che lavora in Germania, all'istituto Max Planck per la Fisica gravitazionale di Potsdam. Assegnata dal Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam, Buonanno viene premiata per le sue ricerche teoriche alla base della rilevazione delle onde gravitazionali. Oltre a essere la prima italiana, Buonanno è la seconda donna in assoluto ad essere premiata.

il Premio Dirac è il nome di quattro prestigiose onorificenze conferite a scienziati che si sono distinti nei settori della fisica teorica, della matematica e della chimica. Sono intitolate al fisico britannico Paul Dirac, premio Nobel per la fisica nel 1933 e tra i fondatori della teoria quantistica. - (PRIMAPRESS)