Facebook: l'Antitrust torna a multare il social in Irlanda che raccoglie i dati senza informare gli utenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nuova multa dell'Antitrust a Facebook. Stavolta l'Autorità ha sanzionato per 7 mln di euro Facebook Ireland Ltd. e la sua controllante Facebook Inc., per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento emesso nel novembre 2018, quando si era accertato che Facebook induceva ingannevolmente gli utenti a registrarsi sulla sua piattaforma non informandoli della raccolta dei dati da loro forniti. Le due società non hanno pubblicato la rettifica e non hanno cessato la pratica scorretta accertata appunto nel 2018 - (PRIMAPRESS)