E-bike per bambini: arrivano le balance-bike di MT Distribution e VR46 per vincere le sfide dell'equilibrio

BOLOGNA - Anche le bici per bambini si fanno hi-tech. MT Distribution amplia l'offerta Kids delle proprie linee di mobilità elettrica presentando le prime e-balance bike delle linee a licenza Ducati Urban e-Mobility e VR|46 e-Mobility. Una decisione dove probabilmente c'è anche lo zampino di Valentino Rossi che in attesa di un figlio ha pensato bene di allargare al segmento "infanzia" la collaborazione della sua VR46 con MT Distribution. Le e-bike bimbo E-MOTO e MOTOR BIKE senza pedali sono pensate come un gioco ma per sviluppare sin da piccoli la capacità di equilibrio ma in sicurezza acquisendo al contempo fiducia in se stessi. Le e-balance bike possono essere utilizzate dai 3 anni di età con l'uso delle protezioni in modalità classica, ovvero spingendosi con i piedi, per poi passare alla modalità elettrica fino a raggiungere i 12 km orari. Le e-bike sono dotate di un sistema "safety speed mode control" che impedisce ai bimbi di cambiare velocità. Sono disponibili a partire da 599 euro.