Automotive: Dacia conquista l'Oscar del retail alla Nuit du Commerce Connecté di Parigi

PARIGI - Il Gruppo Renault conquista un Oscar nel segmento retail. Alla Nuit du Commerce Connecté (Notte del Commercio Connesso), di Parigi, vera e propria cerimonia degli Oscar della rete vendita, sono premiate le migliori innovazioni dell'anno. Le categorie rappresentate in questo evento sono fornitore innovativo, retailer innovativo e miglior collaborazione fornitore/retailer. Dacia ha ricevuto l'oro per la categoria 'Retailer innovativo' per la App di realtà aumentata Dacia AR.

Questa categoria premia le reti di marchi, i commercianti indipendenti e i brand che hanno realizzato una o più soluzioni connesse offrendo un reale vantaggio ai clienti o al loro fatturato.

È stato Thomas Brient, Direttore Efficacia Vendite e Marketing di Dacia, a ritirare il premio durante la cerimonia che si è tenuta il 21 novembre 2022 presso il Teatro Mogador a Parigi. La App Dacia AR, semplice e ingaggiante nell'uso ha come scopo di sostenere il lancio dei veicoli che recano la nuova identità della Marca. Consente di vedere i veicoli della gamma Dacia ovunque, fino a una scala 1:1, e persino di entrarci dentro. La rete di concessionari può così utilizzarla per mostrare i veicoli in modo inedito, presentando ai clienti anche i modelli non presenti fisicamente nello showroom. Su Dacia AR sono disponibili tutte le Dacia, in tutti i colori, tra cui ora anche la concept car Manifesto pensato per un uso outddor ma con poco impatto.

La giuria della Nuit du Commerce Connecté, composta da 30 CEO dei maggiori marchi francesi, ma anche dal pubblico, è stata conquistata da questa innovativa applicazione creata in tempi brevi e con un budget contenuto in perfetto "stile Dacia".