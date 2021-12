Salute: ricerca su Intelligenza artificiale e medicina, il premio ESGE a Humanitas di Rozzano

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Società Europea di Endoscopia Gastrointestinale ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy) in collaborazione con Medtronic , ha annunciato i vincitori del premio Artificial Intelligence (AI) Research Award Phase I 2020: un riconoscimento nato per supportare la ricerca sull'Intelligenza Artificiale applicata al campo della colonscopia. Tra i vincitori, un centro d’eccellenza italiano: l’ Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, che si è aggiudicato cinque moduli di endoscopia intelligente GI Genius™ e 8mila Euro. Il centro milanese ha ottenuto l’ambito AI Research Award grazie allo studio CERTAIN, con l’obiettivo di determinare l’eventuale effetto sinergico derivante da meccanismi complementari di miglioramento della detection (maggiore esposizione della mucosa e maggior riconoscimento delle lesioni inquadrate). Un risultato straordinario premiato con un riconoscimento che intende essere anche un sostegno concreto, pensato per le unità ospedaliere di gastroenterologia che stanno affrontandole le gravi conseguenze di COVID-19. - (PRIMAPRESS)