Salute: i misteri dell'Alzheimer forse nella relazione con herpes e fuoco di Sant'Antonio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Segnali impercettibili e connessioni finora sconosciute potrebbero far scoprire qualcosa in più sui misteri della natura e dello sviluppo del morbo di Alzheimer. E non sempre l'età avanzata è il solo fattore di attivazione della patologia. INormalmente l'Hsv-1, una delle principali varianti del virus, giace dormiente all'interno dei neuroni del cervello, ma quando viene attivato porta all'accumulo di proteine tau e beta amiloide e alla perdita della funzione neuronale, caratteristiche tipiche dei pazienti con l'Alzheimer.Ma qual è la connessione tra questi virus con l'Alzheimer? "I nostri risultati suggerisconoche crea fattori scatenanti infiammatori che risvegliano l'Hsv nel cervello - ha affermato Dana Cairns, ricercatrice associata al dipartimento di ingegneria biomedica - mentre abbiamo dimostrato un legame tra l'attivazione di Vzv e Hsv-1, è possibile che anche altri eventi infiammatori nel cervello possano risvegliare l'Hsv-1 e portare al morbo". - (PRIMAPRESS)