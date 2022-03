Le uova delle solidarietà per un progetto di ricerca sui tumori della mammella del SHRO

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Uovo della Ricerca è l’iniziativa lanciata dalla Sbarro Health Research Organization (SHRO), l'organizzazione specializzata nella ricerca su cancro, diabete e malattie cardiovascolari fondata a Philadelphia dall’italo americano Antonio Giordano ed attiva in Italia attraverso collaborazioni prestigiose con la Fondazione Pascale, il Centro ricerche oncologiche Mercogliano (Crom), la Temple University di Philadelphia, l’Università di Malta, l’Università di Siena, l’Università Vanvitelli, l’Università Federico II, l’Università di Palermo, l’Università de L’Aquila, l’Università di Ferrara ed il C.O.R.E di Reggio Emilia.L’iniziativa di solidarietà consiste in una vendita di uova di Pasqua realizzate artigianalmente e commissionate direttamente da SHRO, il cui ricavato andrà interamente in beneficenza, finanziando un progetto sul tumore alla mammella per le donne in età pre - screening. Per partecipare all'iniziativa solidale, si potrà contattare la SHRO attraverso i canali Instagram Facebook istituzionali o scrivendo a L'operazione - come ha spiegato il presidente della SHRO, Antonio Giordano - è nata grazie al sostegno di alcune imprese che hanno permesso la produzione delle uova della solidarietà e della ricerca per la lotta al cancro e malattie rare. - (PRIMAPRESS)