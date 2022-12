Alzheimer: diagnosticarlo in anticipo con un biomarcatore. I test pubblicati sulla rivista Brain

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Con uno studio pubblicato sulla rivista Brain dell'Oxford University, si sono evidenziato i risultati positivo per l'analisi precoce dell' Alzheimer. Si tratta di test per biomarcatore che può rilevare l'attività di neurodegenerazione causata dalla malattia di Alzheimer con un semplice prelievo di sangue. Il biomarcatore, chiamato "tau di derivazione cerebrale" o BD-tau, va oltre gli attuali esami del sangue usati per rilevare clinicamente la degenerazione legata all'Alzheimer ed è anche specifico per la malattia. Il team prevede ora di condurre una validazione clinica su larga scala di BD-tau nel sangue in un'ampia gamma di gruppi di ricerca. - (PRIMAPRESS)