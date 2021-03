Moto: arriva sul mercato la Harley-Davidson Pan America, un crossover bicilindrico da 1252 cm3 e "senza vibrazioni"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Harley-Davidson Pan America, la crossover della casa di Milwaukee è stata presentata con un evento in streaming in contemporanea mondiale. Se ne era palrlato già due anni fa all'Eicma con la presentazione di un modello-prova. L'azienda americana avrebbe dovuto farlo debuttare già a maggio dello scorso anno ma a causa della pandemia e di alcuni importanti cambiamenti in casa Harley, la presentazione era stata posticipata. Ma ora la moto è già in distribuzione presso la rete vendita nelle due versioni Pan America 1250 e nella sofisticata versione Pan America 1250 Special. Il nuovo motore bicilindrico 1252 cm3 a V di 60° ha 150 CV, ha il raffreddamento a liquido e la distribuzione bialbero in testa a 4 valvole con sistema di fasatura variabile. Inoltre è dotato di doppio sistema meccanico per smorzare le vibrazioni, mentre la frizione è del tipo assistito con sistema antisaltellamento. Moderna anche la ciclistica che sfrutta il motore come elemento stressato e sfoggia telaio a traliccio in alluminio, forcellone in alluminio e ruota anteriore da 19 pollici e posteriore da 17. Sulla Pan America “base” la forcella è a steli rovesciati da 47 mm e al posteriore c’è un monoammortizzatore, entrambi Showa e completamente regolabili. Sulla versione Special invece le sospensioni (sempre Showa) sono a controllo elettronico. L’impianto frenante (completamente Brembo) invece sfrutta un doppio disco anteriore da 320 mm con pinze ad attacco radiale, mentre al posteriore c’è un disco da 280 mm. Il peso in ordine di marcia dichiarato è di 242 kg per la versione base e di 253 kg per la Special. I tagliandi sono previsti ogni 8.000 km. - (PRIMAPRESS)