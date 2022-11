Eicma 2022: Velocifero presenta Race-X e il nuovo bobber Beach Mad Sport elettrico

(PRIMAPRESS) - MILANO - Velocifero, il brand dal design italiano creato da Alessandro Tartarini, ma dal cuore cinese, presenta ad Eicma 2022 appena aperto a Milano, la sua gamma a partire dal Race-X, prima “streetfighter” a fare l’ingresso nel segmento dei motocicli elettrici; Oliver, il cargo scooter a zero emissioni dal look robusto, progettato per rispondere efficacemente alle richieste provenienti dal settore della logistica e delle consegne dell’ultimo miglio; e l’elegante scooter Tennis che, a distanza di 30 anni celebra l’inconfondibile Velocifero degli anni ’90, ed è oggi proposto sia nella versione elettrica, sia in quella 125 con motore endotermico.

Oltre ai tre nuovi modelli, Velocifero presenta il nuovo Beach Mad Sport, il ‘bobber’ elettrico, evoluzione del Beach Mad presentato nel 2018, che ora si contraddistingue per un look più sportivo, maggiore potenza ed autonomia. “Le 3 novità assolute che portiamo a Eicma 2022, più i veicoli già in gamma, ci consentono di proporre un’offerta di ben 25 modelli elettrici, che includono scooter, moto, bici e monopattini a zero emissioni” dichiara Alessandro Tartarini, anima di Velocifero “A differenza di chi negli anni ha solo fatto proclami, noi rispondiamo alle diverse esigenze di mobilità delle persone e delle aziende con soluzioni elettriche concrete. Il nostro portafoglio di veicoli è la dimostrazione che optare per una mobilità green è una strada già oggi percorribile. Con i suoi 40 milioni di mezzi green prodotti, la Cina ha sposato da anni la sfida della mobilità elettrica, diventando il più grande mercato di veicoli elettrici in termini assoluti. I nostri modelli sono frutto del design italiano, ma vengono sviluppati da un team internazionale e prodotti nel nostro stabilimento di 22.000 m2 situato a Taizhou/Cina, nel cuore del polo industriale delle due ruote cinese” conclude Tartarini.

Ad Eicma 2022, Velocifero ha inoltre annunciato che il prezzo di Jump, prima moto elettrica del marchio, la cui produzione è stata avviata da poche settimane e il cui debutto sul mercato cinese, in Europa e negli USA è previsto per l’inizio del prossimo anno, sarà di € 3.800,00 f.f.* - (PRIMAPRESS)