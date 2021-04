Debutta in Italia la nuova Corvette Stingray, l'estrema C8 con il rilevamento "intelligente" degli ostacoli

(PRIMAPRESS) - MONZA - E’ arrivato in Italia il primo esemplare della nuova Chevrolet Corvette Stingray, la C8 estrema ma da guidare tutti i giorni. Come spiega l’importatore del Gruppo Cavauto, questa leggendaria icona delle muscle car americane, nata 68 anni fa, è ora radicalmente nuova rispetto ai modelli del passato. Per la prima volta monta il motore V8 aspirato in posizione centrale posteriore. Per gli interni oltre all’uso delle sedute in pelle spicca la possibilità di togliere il tettuccio rigido in stile Targa. Ora la vettura si può preordinare anche online. L’accoglienza sulla piattaforma di configurazione e pre-ordine sul sito www.corvettec8.it/configuratore/ è subito particolare, dato che in homepage è possibile ascoltare il sound del motore della Corvette C8 in accelerazione, in modo da far entrare in simbiosi il driver con la sua nuova GT. La prima schermata del configuratore offre la scelta tra Coupé e Convertible, poi si passa alla opzione del colore, con 8 tinte per entrambe le vetture. Per le versioni Launch Edition, in base alla vernice della carrozzeria, si auto-configurano gli interni e gli altri particolari estetici della macchina. Unico optional disponibile è il Front Lift System™, accessorio importantissimo dal momento che permette di alzare la parte anteriore della Corvette di 5 centimetri in meno di 3 secondi, in modo da poter affrontare con agilità ostacoli come dossi e avvallamenti e le famigerate buche cittadine delle nostre strade. Il Front Lift System™ è in grado di memorizzare tramite GPS la posizione esatta dell’ostacolo, in modo da attivarsi automaticamente nei passaggi futuri. - (PRIMAPRESS)