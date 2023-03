Automotoretrò pronta al via (4-5 Marzo) alla fiera di Parma. L'asta di memorabilia della Motor Valley

(PRIMAPRESS) - PARMA - Le auto d'epoca hanno sempre una seconda vita e in molti casi anche più vite. Si può dire lo stesso di Automoretrò che nel suo quarantesimo anniversario ha lasciato la sede di Torino per trasferirsi alla Fiera di Parma. Il nutrito programma nei padiglioni delle Fiere di Parma sarà in concomitanza con un'altra rassegna storica: il Mercanteinfiera. Due eventi che promettono di fare il pieno nel capoluogo parmigiano.

Il format di Automotoretrò 2023 si basa sulla stessa formula espositiva ma con l'aggiunta di una parte dedicata all'Automotoracing, che ne fanno un evento a tutto tondo, dal motorismo d'epoca di auto e moto alle gare. Il padiglione 2 del quartiere fieristico di Parma ospiterà un’ampiamostra-scambio, con una vasta scelta di veicoli storici di ogni età e tipologia in vendita. Saranno presenti, come di consueto, anche numerosi registri di marca e modello, tra cui il Land Rover Registro Storico Italiano, il Registro Fiat Italiano e la Scuderia Jaguar Storiche, che in fiera esporranno alcune delle più belle vetture dei loro soci. Chi ama i lunghi raid e i viaggi avventurosi non potrà scattare una foto ricordo alla MGF rossa portata dall’ MG Owners Club: questa piccola spider ha viaggiato per più di 184.000 chilometri dalla Puglia a Capo Nord, attraversando trenta paralleli.

Da segnalare l'asta in apertura del salone (4 Marzo) di memorabilia di oggetti appartenuti a chi ha fatto la storia del motorismo internazionale. L'evento è firmato dalla Casa d'Aste della Motor Valley fondata da Giusti e Battaglia, il patron del Modena Motor Gallery.

Ad Aumotoretrò 2023 ci sarà anche una finestra dedicata alle youngtimer con l’Asi (Automotoclub Storico Italiano), al cui stand porterà una Honda VFR 750 del 1990 in configurazione SuperBike e una Fiat Coupé Turbo del 1999, l’ultima vettura sportiva della casa torinese. - (PRIMAPRESS)