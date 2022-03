Auto: in mostra a Montichiari "Spider e Cabriolet" che intrecciano la storia con le carrozze dell'800

(PRIMAPRESS) - MONTICHIARI (BRESCIA) - Per gli appassionati di ‘Spider e Cabriolet" in programma dal 1 al 3 aprile a Montichiari, neanche il meteo non proprio primaverile potrà fermare il piacere di tuffarsi tra storici miti delle vetture open-air e nuove auto che strizzano l'occhio a giovani ed eterni giovani. Perchè le "scoperte" prima ancora che essere una automobile sono l'interpretazione di uno stile di vita. La mostra realizzata da VisionUp (con la partecipazione di BPER Banca), la stessa che organizza l'autorevole rassegna Modena Motor Gallery, arriva al Centro Fiera di Montichiari con questa mostra-mercato ma dove si intreccia cultura dell'auto ed esposizione di esemplari che hanno fatto la storia del motorismo.. Si va, infatti, dalla sportiva Auto Stanga sport, pezzo unico di eccezionale importanza per storia e bellezza, a una Bugatti T37 del 1927, una Ermini 357 sport 1500 Scaglietti e una FIAT 1100 S sport Stanguellini, tre pezzi messi a disposizione dal Museo delle Mille Miglia. Ancora da segnalare una Alfa Romeo 6C 1750 esposta da Luzzago 1975 e una Lotus Eleven della collezione privata dei fratelli Ottavio e Nicolò Luzzago.

Di grande fascino, ma anche dal significato storico e simbolico, la carrozza, inizialmente a due ruote, con abitacolo aperto ma richiudibile con un tetto in tela che fece il suo esordio nel XIX secolo, in Francia e la stessa versione prodotta successivamente anche a quattro ruote con la possibilità di essere trainata da due cavalli. Come simbolica è l'esposizione della carrozza Cabriolet Comoni Milano, proviene dal Museo Giacobazzi di Nonantola, che racconta, come in una macchina del futuro, l'evoluzione verso le cabriolet. La mostra dei suggesti modelli di carrozza è stata realizzata col contributo tecnico di B.I.G. Broker Insurance Group e CiaccioArte. - (PRIMAPRESS)