1000 Miglia: il 15 giugno la partenza delle “frecce” da Brescia in quattro tappe

BRESCIA - Le frecce della 1000 Miglia si preparano alla partenza del 15 giugno. La storica corsa delle 1000 Miglia tornerà ad attraversare l'Italia con i suoi 415 equipaggi iscritti.

Le vetture ammesse alla gara sono state scelte tra le oltre 600 domande di partecipazione arrivate da 32 Paesi nel mondo. Undici delle auto partecipanti sono iscritte nella categoria militare. Rispetto alo scorso scorso, c'è stato un boom di iscrizioni al Registro 1000 Miglia, requisito divenuto indispensabile per partecipare alla competizione. Le iscrizioni hanno visto un incremento del 25% rispetto all'ultima edizione ma bisogna notare che c'erano ancora questioni di mobilità legate alle misure anti-Covid. Tra le novità di quest'anno la notizia della nascita della Fondazione 1000 Miglia che dovrebbe vedere le presenze oltre all’Automobile club provinciale, Aci Italia, il Museo Mille Miglia (nel cui complesso troverà sede), il Club Franco Mazzotti, il Comune, la Provincia e la Regione.

Ecco, dunque, il percorso di questa edizione numero 40:

Tappa 1 – 15 Giugno

Dopo la partenza da Brescia, le auto si dirigeranno verso il Lago di Garda, prima Salò poi Desenzano del Garda e Sirmione, da dove sfileranno nel Parco Giardino Sigurtà, poi Mantova e Ferrara, per raggiungere Cervia-Milano Marittima alla fine della prima giornata. Tappa 2 – 16 Giugno

Da Cervia-Milano Marittima, il percorso prevede una deviazione verso Forlì, la salita verso San Marino, la discesa fino a Passignano sul Trasimeno e il passaggio a Norcia, per concludere la tappa con la passerella romana di via Veneto. Tappa 3 – 17 Giugno

La tappa più lunga della corsa, dopo la partenza da Roma, vedrà le vetture risalire verso Ronciglione, poi Siena da dove, via Pontedera e Cascina, si viaggerà in direzione Viareggio e si raggiungerà Parma alla fine della terza giornata. Tappa 4 – 18 Giugno

Le vetture si cimenteranno con prove nel circuito di Varano de' Melegari, per transitare poi da Salsomaggiore Terme, Stradella e Pavia e raggiungere l'Autodromo di Monza dove dimostreranno la propria abilità. Prima di giungere al traguardo di Brescia, le auto saluteranno Bergamo in un simbolico anticipo del gemellaggio che, nel 2023, vedrà le due città unite nel progetto Capitale della Cultura.