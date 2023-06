Potenza sostenibile con il nuovo Ferōx-E di Militem: un elettrico Plug-in Hybrid da 380 CV

(PRIMAPRESS) - MONZA - Il marchio italiano di automobili luxury del Gruppo Cavauto, MILITEM, inizia ufficialmente la commercializzazione del nuovo fuorisristrada FERŌX-E, Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), il primo modello con propulsione elettrica della gamma luxury MILITEM, disponibile in due versioni.

MILITEM FERŌX-E è ingegnerizzato sulla base del Wrangler 4xe, ed eroga una potenza complessiva di 380 CV e 637 Nm di coppia, già fruibile ai bassi regimi. Dispone del motore 2 litri turbo a benzina di ultima generazione abbinato a due generatori elettrici con pack batteria ad alta tensione.

La trasmissione è automatica Torque Flite a 8 marce, mentre la trazione è integrale. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 6,4 secondi. Un sofisticato sistema in grado di ottimizzare i consumi e ridurre le emissioni di CO2 guidare in modalità completamente elettrica con un’autonomia di circa 50 km.

. - (PRIMAPRESS)