Motori d’Epoca: parte la carovana rosa Asi di “Eva al Volante” che farà tappa in Emilia Romagna

(PRIMAPRESS) - RIMINI - Dal 13 al 15 ottobre il mondo delle auto storiche si colora di rosa grazie all’evento ASI “Eva al volante”. Una manifestazione con sole donne alla guida delle auto classiche, che quest’anno vanno alla scoperta dell’entroterra romagnolo-marchigiano viaggiando sulle favolose strade tra Rimini, Gradara, Santarcangelo di Romagna e Cesena.

La carovana rosa sarà “on the road”, anche con la mission di solidarietà che aveva scelto di sostenere quei territori che erano stati fortemente colpiti dalle alluvioni primaverili. Per gli oltre quaranta equipaggi attesi - con auto storiche dagli anni ’60, in pieno stile “dolce vita”, agli euforici ’90 - sono previste visite guidate nei centri storici delle città e a particolari punti di interesse come il Palazzo Sismondo, la Casa del Chirurgo e il Museo Felliniano a Rimini, oppure il Castello e il borgo antico di Gradara, il Borgo Medievale di Santarcangelo di Romagna e, ancora, la Biblioteca Malatestiana di Cesena. - (PRIMAPRESS)