Motociclismo: l’esordio di Motorplay a Faenza tra charity, workshop e seminari per enduristi

(PRIMAPRESS) - FAENZA (RAVENNA) - La prima edizione di Motorplay che si terrà a Faenza dall’8 al 9 luglio prossimo, non sarà soltanto un format inedito per gli appassionati di moto enduro e turismo in offroad ma è anche il primo evento pubblico dopo l’alluvione che ha devastato la città e la Romagna. E i proventi dell’iniziativa saranno totalmente devoluti alla ricostruzione delle aree colpite come anticipa l’ideatore della formula Jader Giraldi insieme a Tiziano Internò di Rally Pov, entrambi Dakriani e appassionati di rally: “Una doppia ragione per esserci - dice Giraldi - dove il motociclista sarà protagonista assoluto di una charity e allo stesso tempo potrà sperimentare e apprendere nuove conoscenze e pratiche legate alla passione della guida sullo sterrato in chiave agonistica o semplicemente turistica”.

Si parte con il brief delle 10,30 di sabato 8 luglio e l’atmosfera, come assicurano gli organizzatori, sarà quella di essere in una delle grandi ‘adventure race’ desertiche perché si inizia con la presentazione dei piloti italiani che hanno partecipato alla Dakar 2023: Franco Picco, Cesare Zacchetti, Paolo Lucci,Tommaso Montanari, Iader Giraldi, Francesco Catanese e Giole Meoni. Saranno loro ad anticipare strategie e curiosità per la Dakar 2024.

Con il suggestivo titolo “La route 66” ispirato alla mitica ‘great way’ americana si parlerà di come si organizza uno dei tour motociclistici da ricordare con i consigli di Henry Favre-Malossi.

Ma Motorplay nei due giorni di evento, spazierà in tanti temi: dal come può rendersi utile un motociclista durante le calamità naturali ai workshop e ai consigli per prepararsi ad una long race dal punto di vista tecnico e fisico senza trascurare l’alimentazione; ed ancora le tecniche per gareggiare con una traccia Gpx o l’abbigliamento tecnico per ogni condizione di viaggio. - (PRIMAPRESS)