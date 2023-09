Decreto targhe storiche: la pubblicazione in G.U. dà il via alle richieste agli sportelli telematici dell’Automobilista

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con la pubblicazione sulla G.U. del “Decreto targhe storiche” emanato dal Ministero delle Infrastrutture che consente di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione per i veicoli di interesse collezionistico è definitivamente entrato in vigore affermando il valore culturale di questo decreto rivolto sopratutto al patrimonio motoristico creativo ed industriale del nostro Paese come hanno sottolineato in più occasioni il ministro Matteo Salvini ed il presidente dell'Asi, Alberto Scuro.

Le disposizioni del decreto attuativo entrano in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sono applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla predetta data. Da quel momento sarà quindi possibile dotare il proprio veicolo di interesse storico e collezionistico (individuato mediante il Certificato di Rilevanza Storica come da art. 60 del Codice della Strada) di quel prezioso corredo che ne completa le caratteristiche di originalità: un obiettivo che ASI, insieme agli altri attori, perseguivano da tempo sensibilizzando il legislatore sulla formulazione di normative nazionali che tutelino sempre di più e sempre meglio il settore del motorismo storico.

Il decreto attuativo firmato dal Ministro Matteo Salvini, dunque, indica chiaramente le modalità di applicazione della legge, a partire dalla richiesta che il proprietario dovrà presentare presso uno STA (Sportello Telematico dell’Automobilista) o un Ufficio della Motorizzazione Civile. Le istanze posso essere avanzate per i veicoli di interesse storico e collezionistico dotati di Certificato di Rilevanza Storica radiati d’ufficio o per esportazione, per quelli reimmatricolati e per quelli di origine sconosciuta. Il rilascio delle targhe storiche è soggetto al pagamento di 549,00 euro per gli autoveicoli e di 274,50 euro per i motocicli e le macchine agricole. - (PRIMAPRESS)