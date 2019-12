La compagnia low cost europea WizzAir fa partnership con Abu Dhabi per coprire il collegamenti tra gli Emirati Arabi e l'europa

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - Viaggerà con gli aeromobili Airbus A321neo la flotta di Wizz Air- Abu Dhabi. La nuova compagnia aerea nata da una partnership, inizierà le proprie operazioni a partire dalla seconda metà del 2020, quando avrà ottenuto tutte le autorizzazioni. La Wizz Air Holdings Plc, ha appena sottoscritto a un accordo di principio per la costituzione di una joint venture con la Abu Dhabi Development Holding Company Pjsc.La nuova compagnia si concentrerà prevalentemente sulle rotte di Europa centrale e orientale e occidentale, nonché il subcontinente indiano, il Medio Oriente e l’Africa nel lungo periodo.

“Siamo orgogliosi che la nostra prima compagnia aerea stabilita al di fuori dell’Europa sia ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti – ha dichiarato l’amministratore delegato di Wizz Air Holdings, József Váradi -. L’ingresso in un nuovo mercato per noi è prezioso e favorirà con lo sviluppo della nostra compagnia aerea a basso costo”. - (PRIMAPRESS)