Twitter: Elon Musk dà un stretta ai post da leggere con i “limiti temporanei”

USA - Il proprietario di Twitter, Elon Musk impone "limiti temporanei" alla piattaforma sociale per contrastare gli "elevati livelli di manipolazione del sistema e di data scraping". L'annuncio del tycoon arriva in una giornata di difficoltà per Twitter,che ha accusato per un breve periodo problemi tecnici a livello globale,inclusa l'Italia. I paletti imposti da Musk prevedono per gli account verificati un massimo di 6.000 post da leggere al giorno mentre per gli account non verificati la soglia scende a 600 post al giorno.