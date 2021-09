Serie A: la Roma aggancia il Napoli in vetta dopo la vittoria con il Sassuolo (2-1)

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Roma batte il Sassuolo al 91' all' Olimpico (2-1) e aggancia in vetta Napoli e Milan a punteggio pieno. Roma subito in pressing alto, ma il Sassuolo è messo bene in campo. Al 26' annullato a Berardi un gol con il Var (millimetrico offside di Raspadori), al 37' giallorossi a segno con Cristante (punizione assist di Pellegrini). Nella ripresa, entra Scamacca e accende la gara: prima impegna Rui Patricio poi ispira l'azione del pari di Djuricic (57',cross Berardi). Dopo i pali di Abraham e Traore, decide El Shaarawy. - (PRIMAPRESS)