Rally di Montecarlo: tra i tornanti del Col de Turini anche la EVO37 in livrea Pirelli per i 150 anni del marchio

MONTECARLO - Bandiera a scacchi per il via all'edizione numero 90 del Rally di Montecarlo che avrà il suo finish domenica 23 gennaio. Tra la sfida più attesa il passaggio sul Col de Turini per la seconda PS2 "La Bollène-Vésubie - Moulinet" che misura 23,25 chilometri, i piloti si tannò affrontando in notturna.

Allo start anche Kimera Automobili con una vettura, la EVO37, in livrea brandizzata Pirelli per celebrare i 150 anni della fondazione dell'azienda di pneumatici. La nuova EVO37 riporta così, sulle strade che l'hanno resa una leggenda, una delle vetture più amate e celebrate nella storia dei rally e dell'automobilismo sportivo, dalla quale trae le proprie origini. Ieri la EVO37 ha preso parte allo Shakedown del Rally di Monte-Carlo: alla guida, ci saranno Mario Isola, Head of Motorsport di Pirelli e il Campione del Mondo Rally 2003 Petter Solberg a condurre sull'asfalto francese la due ruote motrici di Kimera Automobili, che ha riportato in vita il mito.