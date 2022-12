Qatar 2022: il Marocco batte il Portogallo (1-0). È la prima squadra africana a qualificarsi per una semifinale del Mondiale

(PRIMAPRESS) - QATAR - Portogallo mandato a casa dal Marocco che vince 1-0 e diventa la prima squadra ad entrare in una semifinale del Mondiale per incontrare la vincitrice tra Francia ed Inghilterra. Al 42' è En-Nesyri a portare in vantaggio il Marocco che riuscirà ad impedire per tutti i 90' vere possibilità di pericolo per ì rosso-verdi. sarà Walid Cheddira, l'attaccante del Bari ad andare in campo il 63' per sostituire uno stanchissimo En-Nesyri. Una mezz'ora dunque per il marocchino d'Italia. La delusione di Ronaldo per la corsa terminata. - (PRIMAPRESS)