Posticipo Serie A: La Sampdoria batte il Parma sul suo campo 2-0 con i gol di Yoshida e Diao

(PRIMAPRESS) - PARMA - La Samp vince con due reti sul Parma nel posticipo di campionato. Salvataggio di Colley sulla linea che nega il gol a Kucka, poi palo di Gervinho (con decisiva deviazione di Audero sul legno).Ma a passare sono gli ospiti (25') quando Yoshida si ritrova la sfera sbucata da un doppio rimpallo a due metri dalla porta e non sbaglia.Raddoppio al 34': errore di Hernani, Ramirez ruba palla e la serve a Keita per il diagonale vincente. Kucka colpisce la traversa a fine frazione. Nella ripresa il Parma spinge senza fortuna e rischia in contropiede. - (PRIMAPRESS)