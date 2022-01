Open d’Australia: Matteo Berrettini è in semifinale. Ora guarda alla sfida con Nadal

(PRIMAPRESS) - MELBOURNE - Matteo Berrettini è in semifimale degli Australian Open. Il 25enne romano, testa di serie n.7, ha vinto una maratona contro il francese Gael Monfils, n.17 del seeding, imponendosi al 5° set dopo 3 ore e 52' di battaglia Avanti per due partite, entrambe vinte 6-4, Berrettini si è fatto rimontare da Monfils che gli ha inflitto un doppio 6-3. Nel set decisivo, Berrettini si è subito portato sul 4-0 per chiudere 6-2 Ora per lui c'è Rafa Nadal, che ha avuto bisogno di cinque set per avere ragione del canadese Denis Shapovalov. - (PRIMAPRESS)