Olimpiadi: medaglia di bronzo nella lotta con Abraham Conyedo Ruano, e porta a 39 le medaglie italiane

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Abraham Conyedo Ruano, il lottatore cubano naturalizzato italiano, nella categoria 97 kg ha conquistato la medaglia di bronzo olimpionica superando prima il canadese Jordan Steen per 4-2, poi, con grande determinazione nella finale per il 3° posto, il turco Suleyman Karadenz 6-2 dopo essere stato in svantaggio (0-2) per la prima parte di gara.Concentrato e sicuro delle sue qualità di combattente Conyedo ha recuperato quella fiducia in sé stesso che sembrava aver perso soltanto ieri quando superato il rumeno Albert Saritov negli ottavi di finale per 6-1 è stato battuto nei quarti dallo statunitense Kyle Frederick Snyder per 6 - 0. Acqua passata l’azzurro oggi non ha lasciato scampo a nessuno e si è preso un meritato bronzo. - (PRIMAPRESS)