Nazionale azzurra stasera (20,45) in campo con la Repubblica Ceca. Pronta la lista convocati per gli Europei

(PRIMAPRESS) - ROMA - La lista definitiva dei 26 convocati della nazionale italiana per gli Europei 2021 è pronta. Questa sera mister Mancini proverà a far girare gli uomini in campo nell’amichevole con la Repubblica Ceca (20,45) con l’occhio rivolto al debutto dell'11 giugno, quando allo stadio Olimpico di Roma gli Azzurri affronteranno la Turchia. Questa sera il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, diramerà l'elenco ufficiale e definitivo. - (PRIMAPRESS)