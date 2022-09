European Region of Sport: alla Valle d’Aosta il titolo Aces per il 2023 che segue quello del Piemonte

(PRIMAPRESS) - AOSTA - La Valle D'Aosta riceverà il titolo di European Region of Sport 2023 assegnato ACES Europe,l'Associazione delle Capitali Europee dello Sport. L'assegnazione del titolo è stato comunicato con una nota inviata alla Regione in cui si legge: "Aces ha riconosciuto il valore del territorio, un esempio di sport per tutti e un veicolo di salute, integrazione, educazione e rispetto che sono i principali obietti che persegue ACES da oltre venti anni". La Valle d'Aosta raccoglierà dunque il testimone del Piemonte prima Regione italiana a ottenere il titolo di European Region of Sport per l'anno 2022.

Dopo la Valle d'Aosta, altre due Regioni hanno già inviato la propria candidatura per i successivi anni: la Regione Veneto per il 2024 e la Regione Liguria per il 2025. "Rivolgo i miei complimenti più sinceri alla Valle d'Aosta per il titolo di European Region of Sport 2023: in questo territorio si possono praticare tantissime discipline sportive, sia indoor che outdoor e sono certo che l'Amministrazione regionale, insieme ai Comuni e alle associazioni, faranno un ottimo lavoro per incrementare la percentuale di cittadini attivi nello sport", le parole del Presidente ACES Italia Vincenzo Lupattelli. - (PRIMAPRESS)