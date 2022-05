Europa League: i tedeschi dell’Eintracht vincono ai rigori la finale con i Rangers (6-5)

(PRIMAPRESS) - SIVIGLIA - Europa League all'Eintracht, Rangers ko I tedeschi vincono ai rigori 6-5 (1-1) la finale di Siviglia. Tedeschi in pressione, scozzesi votati alle ripartenze. McGregor attento sul sinistro a giro di Knauff. Girata di Aribi fuori di poco. Ripresa vivace. Ci prova Lindstrom, una deviazione spiazza McGregor ma la palla è a lato. Rangers avanti (57') con Aribo che va via a Tuta, scivolato.Occasioni per Lindstrom e Kamada, al 69' Borré è puntuale sul cross di Kostic per l'1-1. In coda all' overtime Trapp salva su Kent. Ai rigori decide l'errore di Ramsey. - (PRIMAPRESS)