Coppa Italia: l'Atalanta in dieci conquista la finale battendo la Lazio 3-2

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Atalanta in dieci dal 53',batte 3-2 la Lazio e va in semifinale. Passano solo 6' Palomino calcia,Reina para,ma sul rilancio arriva Djimsiti,ed è 1-0. Al 17'replica Muriqi servito da Acerbi.Al 34'dribbling e gol di Acerbi. Non c'è tregua:al 37'pari Atalanta con un sinistro di Malinovskyi.Al 53'Palomino stende Lazzari ed è espulso.L'Atalanta non molla,al 57' sigla Miranchuk. Al 67'Reina para un rigore a Zapata.La Lazio va all'assalto,all'89'super parata di Gollini su Acerbi e gli orobici reggono fino al termine. - (PRIMAPRESS)