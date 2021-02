Champions League: Il Real Madrid (0-1) batte l'Atalanta finita in dieci per l'espulsione di Freuler

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - L'Atalanta in dieci cede al Real.Ritorno a Madrid fra tre settimane. Già al 17' l'episodio che condiziona la partita: imbucata di Isco per Mendy, Freuler lo stende prima dell'ingresso in area. Per l'arbitro Stieler è chiara occasione da gol, rosso diretto. Gli orobici in inferiorità tengono bene il campo, pur senza ripartire.Gollini salva d'istinto su una punizione di Kroos, deviata. Per il resto pochissimi i rischi per i padroni di casa.La beffa arriva all'86': Mendy riceve al limite e disegna una parabola che supera Gollini - (PRIMAPRESS)