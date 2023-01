Anticipo Serie A: colpaccio della Salernitana a Lecce (2-1) e fa il sorpasso in classifica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nell'anticipo di Serie A, la Salernitana vince a Lecce (2-1) e fa il sorpasso in classifica. La partenza degli ospiti allo stadio 'Via del Mare' è bruciante. Al 5' Dia riprende una respinta e insacca dalla distanza.Falcone risponde a una punizione di Sambia, ma al 20' capitola di nuovo: filtrante di Dia,Piatek non arriva ma riesce a inse- rirsi Vilhena che fa centro. Strefezza accorcia subito (23') con un pregevole controllo e tocco in allungo. Granata salvati da Sambia sulla botta di Colombo e da Ochoa su Blin.Nella ripresa pa- lo di Dia, Di Francesco sciupa di testa. - (PRIMAPRESS)