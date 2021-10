Anticipi Serie A: la Sampdoria batte al Marassi lo Spezia 2-1 e si riaggiusta in classifica

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Sampdoria riesce a battere lo Spezia a Marassi 2-1 e riesce ad aggiustare la sua posizione in classifica. Doppio guizzo di Candreva nel 1°tempo: punizione a spiovere in area toccata da Gyasi che beffa Provedel (15'), secondo centro al 36' di destro su assist Gabbiadini. Doriani vicinissimi alla rete anche con Caputo. Ospiti pericolosi con il diagonale di Strelec:Audero dice no. Ripresa. Portiere blucerchiato attento sulle conclusioni di Maggiore e Verde, al 74'la traversa nega il tris a Bereszynski.Al 95' accorcia Verde,ma è tardi - (PRIMAPRESS)