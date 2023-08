Vele d’Epoca di Imperia, Scaiola (Sindaco) “Ospiteremo oltre 600 uomini d’equipaggio e barche illustri”

(PRIMAPRESS) - IMPERIA - Presentata l’edizione 2023 dell’Imperia International Sailing Week, la manifestazione velica dedicata alle barche d'antan. Le Vele d’Epoca di Imperia nata nel 1986 nella città ligure, è dedicata alle meravigliose Regine del Mare, le imbarcazioni classiche che hanno fatto la storia della marineria internazionale. Fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, questa vera e propria festa per la città è sostenuta dal Ministero del Turismo, dalla Fondazione Carige, dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e dalla Regione Liguria, tutti partner impegnati nella promozione ed arricchimento del territorio altresì dell’offerta turistica e culturale. Protagoniste del prestigioso evento, che aprirà i battenti mercoledì 6 settembre per concludersi il 10, oltre ad un ricco programma di appuntamenti che coinvolge tutta Imperia, sono le due Regate di grande interesse internazionale: le Vele D’Epoca 2023 – riservate alle barche d’epoca e classiche, agli spirit of tradition, alle replice, alle big boat e ai clarrici IOR – e la Coppa Imperia 2023, dove si sfideranno i mitici 8mR, la Classe Internazionale Otto Metri, disegnati nel 1907, che sono stati classe olimpica dall'edizione di Londra del 1908 a quella di Berlino del 1936.

Il Sindaco Claudio Scajola: “Abbiamo lavorato per ospitare al meglio questi splendidi legni e le adesioni al Raduno, in termini di quantità e qualità delle imbarcazioni iscritte, dimostrano la bontà della manifestazione che sta per aprirsi” – così il Sindaco di Imperia Claudio Scajola. “Siamo pronti ad accogliere gli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi e i tantissimi visitatori che saranno presenti in banchina. Inoltre, in questo 2023, anno del Centenario della Città di Imperia, Vele d’Epoca assume un significato ancora maggiore: le Regine del Mare ci ricordano infatti l’importanza di avere cura delle cose passate, senza perdere l’entusiasmo di affrontare nuove sfide”. Tra le barche da non perdere, sicuramente Barbara, presente alle Vele d'epoca di Imperia dal 2018 e assidua partecipante alle regate del Mediterraneo, è un elegante yawl che festeggia proprio qui, in questa settimana, il suo centesimo compleanno. Fu creata dal genio di Charles Ernest Nicholson nel 1923 e Costruita al cantiere Camper and Nicholsons a Gosport, Inghilterra. Barbara ha rivoluzionato il concetto di navigazione permettendosi un equipaggio ridotto, grazie all'innovativo armo con vele triangolari e il secondo piccolo albero dietro al timone a barra. - (PRIMAPRESS)