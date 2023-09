Serie A: il Milan fa tre su tre alla terza di campionato. Battuta la Roma (2-1) con l’esordio di Lukaku

(PRIMAPRESS) - ROMA - I rossoneri conquistano il terzo successo in altrettante gare di campionato. All'Olimpico è un Milan dominante per 60'. All'8' segna Giroud su rigore accordato per un intervento falloso di Rui Patricio su Loftus Cheek. La squadra di Pioli sfiora il raddoppio con Pulisic e a inizio ripresa lo trova con un gran gol di Leao. Milan costretto in 10 al 61' per il doppio giallo a Tomori. Per Lukaku 20'. Nel finale accorcia Spinazzola. - (PRIMAPRESS)