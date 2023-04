Semifinale Champions League Milan-Inter: il Garante delle Telecomunicazioni impone la trasmissione in chiaro

(PRIMAPRESS) - ROMA - La semifinale di Champions League tra Milan e Inter in programma il 9 maggio prossimo, deve essere trasmessa in chiaro. Lo fa sapere Agcom , l'Autorità Garante delle telecomunicazioni, in una nota. Sulla base dell'articolo 33 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi "l'evento non può essere trasmesso in esclusiva e solo in forma codificata, al fine di assicurare ad almeno l'80% della popolazione italiana la possibilità di seguirlo gratuitamente senza costi supplementari". "Prime Video attivi procedura a condizioni eque" - (PRIMAPRESS)