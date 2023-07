Running: presentata la 2ª edizione della Valgrosina Trail. Confermate le presenze di Simon e Rodrigues

(PRIMAPRESS) - GROSIO (SONDRIO) - Presentata la seconda edizione della Valgrosina Trail la gara di running che il 5 agosto prossimo si snoderà su tre distanze tra le valli valtellinesi. Allo start di questa edizione 2023 sono confermati i vincitori della 38 e della 70 chilometri nel 2022, rispettivamente l'argentino Diego Simon e il portoghese André Rodrigues, e l'italiano Georg Piazza, reduce dal terzo posto alla Lavaredo Ultra Trail. Saranno loro gli atleti da battere, in attesa di altri nomi di spicco che verranno svelati nelle prossime settimane. Gli organizzatori dell'Unione Sportiva Grosio e Atletica Rupe Magna, con il sostegno Comune di Grosio, sono pronti, insieme ai 200 volontari che saranno presenti sul percorso e nelle zone di partenza e arrivo. «Una bella manifestazione ha bisogno di una grande organizzazione - ha detto il sindaco Gian Antonio Pini elogiando il lavoro svolto - e noi possiamo contare su tanti volontari pronti a impegnarsi perché tutto si svolga nel migliore dei modi, sia per quanto riguarda le gare che le altre iniziative». Il Comune è impegnato in queste settimane nella sistemazione dei sentieri, in particolare dei tratti più difficili, per garantire la sicurezza degli atleti. Il presidente dell'associazione Pier Martino Pini ha fissato gli obiettivi: «Abbiamo voluto fortemente questa gara per valorizzare Grosio e le sue valli e ora intendiamo aumentare il numero degli iscritti e avere i migliori atleti della specialità, sia italiani che stranieri. Grazie all'impegno di tutti confidiamo di far crescere la gara edizione dopo edizione». Quel che è certo è che il percorso piace agli atleti, come ha evidenziato il direttore Marco De Gasperi, che l'aveva provato in una gara test due anni fa insieme a un gruppo ristretto di partecipanti: «Queste valli sono state per me una bella scoperta - ha detto durante la presentazione -: 70 chilometri con quasi 5000 metri di dislivello sono una distanza impegnativa. Il trail running è una disciplina sportiva in grande crescita, sempre più ambita da chi gareggiava nelle maratone e che si spinge fino alle quote più elevate, e questa è una gara che piace molto». La Valgrosina Trail si corre sulle tre distanze, 70, 38 e 12 chilometri: il percorso è quello del 2022, che è stato molto apprezzato dai partecipanti, con due novità che riguardano le gare più lunghe. La 70 chilometri vedrà l'ascesa al monte Storile, fino alla sommità, mentre nella 38 è stata inserita la salita della Paganella. Due prove ulteriori per gli atleti che avranno la possibilità di far valere la loro resistenza. Gli orari di partenza sono fissati alle 5 per il percorso lungo, alle 7.30 per la 38 chilometri e alle 8.30 per la 12, con quest'ultima gara aperta alla partecipazione di tutti essendo sia competitiva che non competitiva.

Tra i partner tecnici della gara, è presente Swarovski Optik, l'azienda tirolese produttrice di binocoli che allestirà una postazione,tra le smerlature del Castello visconteo che domina Grosio, con una "batteria" di cannocchiali per osservare gli atleti impegnati sul tracciato. "Il nostro viewpoint - spiega il ceo di Swarovski Optik, Franco Cernigliaro - servirà agli appassionati ma anche ai dirigenti dei team in gara di individuare in anticipo le posizioni dei loro atleti". - (PRIMAPRESS)