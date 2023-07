Rally di Roma Capitale: vince l’equipaggio Crugnola-Ormetto con la Citroen C3 Rally2

(PRIMAPRESS) - FIUGGI - Il Rally di Roma Capitale ha incoronato ieri a Fiuggi i vincitori Andrea Crugnola e Pietro Elia Ormetto. L'evento organizzato da Max Rendina e Motorsport Italia ha visto l'equipaggio vincitore dominare la sesta prova del FIA European Rally Championship e quinta prova del Campionato Italiano Sparco Campionato Rally.



La serie italiana ha vissuto la sua fase più intensa, poiché con questa quinta vittoria consecutiva, Crugnola, Ometto e la loro Citroen C3 Rally2 si sono assicurati il ​​titolo di Italian Rally Champions 2023 con tre round di anticipo. La loro straordinaria prestazione è stata celebrata al Rally di Roma Capitale che, per la prima volta nella sua storia, è stato l'evento decisivo per l'assegnazione di un titolo iridato.



Crugnola e Ometto hanno vinto otto delle tredici prove speciali in programma, tra cui la SSS1 "Colosseo ACI Roma", che ha aperto la corsa il 28 luglio con uno spettacolo senza precedenti davanti a un pubblico particolarmente numeroso. Sul circuito del Colle Oppio, Crugnola ha conquistato i primi punti e chiarito il suo obiettivo, festeggiando infine la vittoria a Fiuggi domenica dopo aver percorso oltre 700 chilometri e quasi 200 chilometri agonistici alla presenza del sindaco Alioska Baccarini e degli assessori Laura Latini e Marco Fiorini.