Padel: Ortega e Triay, regine del primo premier femminile di BNL Italy Major di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Assegnato titolo è monte premio al Foro Italico la seconda edizione del BNL Italy Major Premier Padel, il Circuito organizzato dalla Federazione Internazionale di Padel, in sinergia con il QSI (Qatar Sport Investments) e della PPA (Professional Padel Association). Sono state due Finali spettacolari ed emozionanti, quelle andate in scena sul Centrale del Foro Italico, che ha ospitato per la prima volta la formula "combined" del torneo. Nella prima storica finale femminile, il successo è andato a Gemma Triay e Marta Ortega: la coppia iberica si è aggiudicata il "derby" contro le connazionali Josemaria e Sanchez conquistando il Major romano dopo quasi tre ore di gioco.

Terminata la finale femminile, è scesa in campo la Finale maschile, che vedeva di fronte i talenti della Next Gen Arturo Coello e Agustin Tapia, contro Federico Chingotto e Paquito Navarro, quest'ultimo vero idolo del pubblico, in visibilio per ogni giocata dello spagnolo. Una partita tenuta sul filo dell'equilibrio e conquistata dalla coppia Coello-Tapia con il punteggio di 7-5 7-6. Per l'argentino Tapia è il primo successo nel circuito del Premier Padel, mentre per lo spagnolo Coello è la seconda affermazione, dopo la vittoria in Messico lo scorso anno. La coppia talentuosa iberico-argentina è senza dubbio la coppia da battere in questo 2023, dopo i 9 successi consecutivi nel WPT di inizio anno.

Il BNL Italy Major Premier Padel ha riscosso molto successo, nonostante il caldo torrido che ha penalizzato le giornate di gioco: 25mila i biglietti venduti e una grande eco mediatica sui social media. "Nel 2022, volevamo conquistare il cuore dei giocatori. Nel 2023, quello di tutti gli appassionati di padel, a cominciare dai romani, che ancora una volta hanno dimostrato di amare pazzamente questo sport - le parole del Presidente FIP Luigi Carraro - In questi giorni il Foro ha parlato tutte le lingue del mondo, perché il padel ha una vocazione universale, supera le barriere, unisce i popoli, anzi un popolo, meraviglioso, unico. Continueremo a lavorare, a crescere, a sognare insieme, per il padel, per lo sport”. "Questo BNL Italy Major Premier Padel sarà storico, con il primo torneo di questo livello aperto alle donne - commenta il Presidente della FITP Angelo Binaghi - Nonostante un caldo eccezionale che ha messo in difficoltà giocatori e spettatori, Roma si consacra come una delle capitali mondiali del padel" - (PRIMAPRESS)