Nations League: l’Italia è terza. Ora vacanze ma si guarda a rivedere la squadra dei prossimi appuntamenti

OLANDA - La finalina di UEFA Nations League va all'Italia che batte l'Olanda 3 a 2 e chiude al terzo posto. Dopo il ko con la Spagna la nazionale azzurra ha provato a ridefinire le azioni e la strategia di gi9co. Raspadori imbecca per Dimarco che di mancino segna (6').Gli azzurri spingono e Frattesi raddoppia al 20'. Reazione Olanda, Gakpo a lato.Lo stesso attaccante impegna Donnarumma in apertura di ripresa. L'Italia si abbassa e subisce la rete di Bergwijn (68').Nel momento di diffi- coltà Chiesa realizza in contropiede (72').Wijnaldum accorcia ma tardi (89')